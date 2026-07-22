Haalands Mega-Party: Liebesbotschaft, Jacht & Co.

Nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern abseits des grünen Rasens gibt Erling Haaland Gas: Anlässlich seines 26. Geburtstags ließ es Norwegens Superstar kurz nach der WM richtig krachen!
Mit einem riesengroßen Buffet mit Steaks und Co. wurde auf einer Luxusjacht gefeiert. Dabei wurde sogar eine Runde Golf gespielt. Und Haaland trug – wie zuletzt auch schon bei den WM-Feierlichkeiten – einen Wikingerhut.
„Vielen Dank an euch alle für die lieben Grüße. Mein Leben hat sich für immer verändert! Und ich liebe es“, meinte der Star-Stürmer von Manchester City mit einem Augenzwinkern in den sozialen Medien.
„Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe“
Mit dabei waren nicht nur Freunde und Teamkollegen, sondern auch Herzdame Isabel Haugseng Johansen. „Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe“, schrieb sie und veröffentlichte zwei Schnappschüsse von der Party.
Am Abend wurde dann auch noch in einem Club in Saint-Tropez gefeiert. Dabei zeigte Haaland seine Tanzkünste und agierte auch selbst als DJ.
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