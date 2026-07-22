USA: Trump plant bis zu 200% Zoll auf Generika

„Mit Wirkung vom 1. August 2026 unterliegen alle in die Vereinigten Staaten eingeführten Generika für einen Zeitraum von zwei Jahren weiterhin einem Zollsatz von null Prozent“, erklärte Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. „Anschließend wird der Zollsatz für die Dauer eines Jahres auf 100 Prozent und danach auf 200 Prozent angehoben“, so der US-Präsident weiter.