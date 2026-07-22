USA: Trump plant bis zu 200% Zoll auf Generika

Die Einfuhr einiger Medikamenten in die USA wird teuer: US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, Generika aus dem Ausland in zwei Jahren mit 100 Prozent Zoll belegen zu wollen. Danach sollen es sogar 200 Prozent werden.
„Mit Wirkung vom 1. August 2026 unterliegen alle in die Vereinigten Staaten eingeführten Generika für einen Zeitraum von zwei Jahren weiterhin einem Zollsatz von null Prozent“, erklärte Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. „Anschließend wird der Zollsatz für die Dauer eines Jahres auf 100 Prozent und danach auf 200 Prozent angehoben“, so der US-Präsident weiter.
Anreiz zur Produktion?
Mit dieser Maßnahme solle die Generika-Produktion in die USA geholt werden, begründete der Präsident seine Entscheidung.
Als Generika werden Nachahmerpräparate von Original-Medikamenten bezeichnet. Sie werden meist sehr viel günstiger angeboten als das Original.
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