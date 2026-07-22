Tapfere Daniela kann nun wieder essen und trinken

Nach einem Unfall vor zwei Jahren ist ein vierjähriges Mädchen schwer beeinträchtigt. Sie war beim Spielen mit ihren zwei Schwestern am Bauernhof in Waldkirchen am Wesen (OÖ) in einem Rollo eingeklemmt worden, 40 Minuten lang ohne Sauerstoff. Eine privat bezahlte Spezialtherapie zeigt Wirkung – kommt den Eltern aber teuer. Die von der Kassa zugewiesene Reha-Einrichtung brachte keine Fortschritte.