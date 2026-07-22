Frankreich: Warnung vor Trinken von Gebirgswasser

Vor einigen Tagen seien in den Pyrenäen zwei Gruppen mit insgesamt neun Wanderern, die Wasser aus Bächen und Seen getrunken hatten, mit massivem Brechdurchfall in die Klinik nach Tarbes geflogen worden, berichtete die Zeitung „Sud-Ouest“. Tags zuvor seien zwei weitere Wanderer betroffen gewesen.

Solche Notfälle seien keineswegs eine Ausnahme, sagte der Leiter der örtlichen Bergrettung, Sébastien Abbadie, dem Sender Ici. „Wir haben jeden Tag Einsätze.“ 2025 habe es über 50 Notfälle nach dem Trinken von Gebirgswasser gegeben. „Man sollte dieses Wasser nicht trinken, um solche Einsätze zu vermeiden.“