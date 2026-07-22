120 Euro für Carpendale – und keine Bühnensicht

Barbara S., 54, hat sich einen Mädchentraum erfüllt und Howard Carpendale live auf der Seebühne Mörbisch gesehen. Zumindest ein Lied lang. Denn nach der ersten Nummer forderte der Evergreen die Zuschauer in den hinteren Reihen auf, nach vor zur Bühne zu kommen. Die verstellten nun S., die 120 Euro für einen Sitzplatz ganz vorne bezahlt hatte, die Sicht. Auch die Rollstuhl-Gäste konnten nur noch zuhören. Die Security-Mitarbeiter versuchten zwar, den Bühnenbereich nach der Pause zu räumen, doch sie waren machtlos – die Menge folgte den Anweisungen nicht.