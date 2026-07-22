Petition gegen Aus der Bezirksgerichte gestartet

„Die Bevölkerung hat bereits mehrfach klar zum Ausdruck gebracht, dass der Erhalt des Bezirksgerichts Telfs ein großes Anliegen ist. Die Bürgerinitiativen der vergangenen Jahre – unter anderem 2012 sowie erneut 2020 – haben gezeigt, wie stark der Rückhalt für diesen Standort ist“, so Mair. „Mit der parlamentarischen Petition und der Bürgerinitiative vor Ort wollen wir ein klares Zeichen setzen: Die Justiz muss bei den Menschen bleiben und darf sich nicht schleichend aus den Regionen zurückziehen.“