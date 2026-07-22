Netanyahu festnehmen? Rückzieher von Bürgermeister

USA erkennen Strafgericht nicht an

Mamdani richtete sich in seinem Video auch an die Regierung von US-Präsident Donald Trump. Sie habe die Kompetenz, den Haftbefehl zu vollstrecken. Das jedoch hatte Trump bereits strikt ausgeschlossen. Ebenso wie Israel erkennen die USA das Gericht nicht an und sind dadurch nicht an dessen Entscheidungen gebunden.