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Sommerferien voller gemeinsamer Erlebnisse

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22.07.2026 07:50
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Gemeinsam springen, lachen und unvergessliche Ferienmomente erleben – der JUMP DOME in Linz, ...
Gemeinsam springen, lachen und unvergessliche Ferienmomente erleben – der JUMP DOME in Linz, Salzburg und Klagenfurt bietet wetterunabhängigen Freizeitspaß für die ganze Familie.(Bild: Jump Dome)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Mit dem Start der Sommerferien beginnt die Zeit für gemeinsame Ausflüge, Bewegung und neue Erlebnisse. Der JUMP DOME bietet an seinen Standorten in LinzSalzburg und Klagenfurt wetterunabhängigen Freizeitspaß für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

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Die Sommerferien laden dazu ein, gemeinsam Zeit zu verbringen und Neues auszuprobieren. In den JUMP DOME Trampolinparks warten zahlreiche Attraktionen darauf, entdeckt zu werden. Ob freies Springen, Ninja-Warrior-ParcoursSprungturm oder viele weitere Highlights – hier kommen Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen auf ihre Kosten. Gemeinsam aktiv sein, lachen und unvergessliche Momente erleben – genau dafür steht der JUMP DOME.

Für die Stärkung zwischendurch sorgt der Gastronomiebereich mit Snacks, Getränken und warmen Speisen – ideal für eine kleine Pause, bevor es wieder auf die Trampolinflächen geht.

Täglich geöffnet in den Sommerferien
Während der Sommerferien sind alle JUMP DOME Standorte täglich von 9:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. Gerade in den Ferien sowie an Schlechtwettertagen ist die Nachfrage besonders hoch. Daher empfiehlt sich eine frühzeitige Onlinebuchung der gewünschten Sprungzeit, um sich den Wunschtermin zu sichern.

Gemeinsam Zeit erleben
Ob Familienausflug, Treffen mit Freunden, Geburtstag oder spontaner Ferientag – der JUMP DOME bietet die perfekte Möglichkeit, die Sommerferien gemeinsam aktiv zu gestalten. Die Sommerferien sind die ideale Zeit, gemeinsam Neues auszuprobieren und Erinnerungen zu schaffen, die lange bleiben. Der JUMP DOME freut sich darauf, euch in LinzSalzburg oder Klagenfurt willkommen zu heißen.

(Bild: Jump Dome)

Weitere Informationen zum JUMP DOME sowie die Möglichkeit zur Ticketbuchung findet ihr unter: www.jumpdome.at

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