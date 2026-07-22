Babynews! Spieler von Red Bull Salzburg wird Papa

Ex-ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer und seine Frau Nina bekommen nämlich ihr zweites Kind. „Entschuldige, ich war ziemlich still . . . Ich war beschäftigt damit, einen Menschen zu erschaffen“, schreibt Lainers Ehefrau auf Instagram und postet dazu ein Foto mit Babybauch. Sie hat mit dem Wechsel ihres Mannes nach Salzburg im Juni 2025 in der Stadt ein Pilates-Studio eröffnet: „Pilates by Nila“. Auf diese Aufgabe wird sie in den kommenden Monaten wohl aus gutem Grund verzichten.