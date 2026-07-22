Babynews! Spieler von Red Bull Salzburg wird Papa

Vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison darf sich ein Spieler von Red Bull Salzburg über ein zweites Kind freuen. Der Seekirchener Stefan Lainer wird nämlich erneut Papa. Das gab seine Frau Nina auf Instagram bekannt.
Was für erfreuliche Nachrichten vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison von Red Bull Salzburg. Denn ein Spieler darf sich nicht nur auf den Start in die neue Spielzeit freuen, sondern vor allem darauf, zum zweiten Mal Vater zu werden.
Ex-ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer und seine Frau Nina bekommen nämlich ihr zweites Kind. „Entschuldige, ich war ziemlich still . . . Ich war beschäftigt damit, einen Menschen zu erschaffen“, schreibt Lainers Ehefrau auf Instagram und postet dazu ein Foto mit Babybauch. Sie hat mit dem Wechsel ihres Mannes nach Salzburg im Juni 2025 in der Stadt ein Pilates-Studio eröffnet: „Pilates by Nila“. Auf diese Aufgabe wird sie in den kommenden Monaten wohl aus gutem Grund verzichten.
Frauen von Bayern-Stars freuen sich mit Lainer
In den Kommentaren gratulierten ihr zahlreiche Freundinnen und weitere Spielerfrauen. So etwa postete Verena Pentz, Frau von Bröndby-Goalie Patrick ein Herz. Manuel Neuers Frau Anika schrieb: „magical“. Ines-Sarah Laimer, Frau des Bayern-Profis bezeichnete Nina Lainer als „Pilates Queen“ und Paula Werner, Gattin des Ex-Leipzigers Timo, reagierte mit Herzaugen-Emojis.
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