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Einsatz und Sperre

Frontalunfall im Zillertal: Zwei Insassen verletzt

Tirol
09.07.2026 18:24
(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Auf der Zillertal Bundesstraße bei Fügen kam es am Donnerstagnachmittag zu einer schweren Frontalkollision. Die Lenker der beiden Fahrzeuge wurden dabei schwer bzw. erheblich verletzt, lauteten die ersten Meldungen.

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Zum Unfall kam es gegen 14.50 Uhr im Bereich Gagering, zwei Fahrzeuge waren daran beteiligt gewesen sein dürften. Offenbar handelte es sich um einen schwerbeschädigten kleineren Pkw und ein Pick-up-Fahrzeug.

Eine schwer verletzte Person wurde mit dem Notarzthubschrauber „Heli 4“ in die Innsbrucker Klinik geflogen. Eine weitere verletzte Person wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz transportiert. Über ihre Identität war zunächst nichts bekannt.

Der kleinere Wagen wurde schwer beschädigt.
Der kleinere Wagen wurde schwer beschädigt.(Bild: ZOOM Tirol)

Straßensperre und Umleitung
Die Zillertal Bundesstraße wurde zwischen Schlitters und Fügen gesperrt. Eine lokale Umleitung wurde eingerichtet, dennoch kam es zu einem Stau in beiden Richtungen. Gegen 16 Uhr betrug die Wartezeit noch rund 15 Minuten.

Neben der Rettung und dem Team des Notarzthubschraubers waren auch die Feuerwehren Fügen und Schlitters sowie mehrere Polizeistreifen vor Ort.

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