LIVE: Holt Paris SG gegen Baidoos Lens den Titel?

29. Runde in Frankreichs Ligue 1: RC Lens mit ÖFB-Kicker Samson Baidoo empfängt im Spitzenspiel Paris Saint-Germain. Schon ein Punkt reicht dem Champions-League-Finalisten zum Gewinn der Meisterschaft. Wir berichten live – siehe Ticker unten. Derzeit steht es 0.0.