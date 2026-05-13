Trump-Kandidat wird neuer Zentralbankchef, aber …

Neuer Chef will keine Marionette Trumps sein

Vor diesem Hintergrund dürfte Warsh die Zinssenkungswünsche Trumps wohl enttäuschen, meint Ökonom Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Dies sieht auch Helaba-Experte Patrick Franke so: „Einen Leitzins von einem Prozent, wie ihn Donald Trump seit seiner Wiederwahl fordert, wird Warsh nicht liefern können.“ Ob und wie schnell er dadurch ebenfalls auf die „Feindesliste“ Trumps gerate, bleibe abzuwarten: „Ziemlich wahrscheinlich ist es aber nur eine Frage der Zeit, bevor Donald Trump auch den neuen Fed-Chef öffentlich zu kritisieren beginnt, wenn auch vielleicht zunächst nicht in der beleidigenden Art, mit der er gegen Jerome Powell pöbelte.“