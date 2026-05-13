Karawankenautobahn: Eine Verletzte nach Kollision

Auf der A11 Karawankenautobahn in Fahrtrichtung Slowenien hat sich am frühen Mittwochabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine Person wurde dabei leicht verletzt, zahlreiche Einsatzkräfte standen im Einsatz.
Am Mittwoch mussten Einsatzkräfte zu einem schweren Verkehrsunfall ausrücken. Um 18.07 Uhr schrillten die Sirenen, fünf Wehren sowie Polizei, Asfinag und Rettung rückten auf die A11 Karawankenautobahn aus.
In Fahrtrichtung Slowenien bot sich den Einsatzkräften ein erschreckendes Bild. „Glücklicherweise ging der Unfall vergleichsweise glimpflich aus: Eine Person wurde leicht verletzt und nach der Erstversorgung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht“, so die Feuerwehr Friessnitz-Rosenbach.
Unfallursache wird derzeit ermittelt
Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und versorgten die betreffenden Personen. Während der Bergungs- und Sicherungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.
„Die genaue Unfallursache ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen“, so die Feuerwehr weiter. Im Einsatz standen auch die Wehren St. Jakob im Rosental, Maria Elend, Dolintschach und Rosegg.
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