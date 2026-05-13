Karawankenautobahn: Eine Verletzte nach Kollision

In Fahrtrichtung Slowenien bot sich den Einsatzkräften ein erschreckendes Bild. „Glücklicherweise ging der Unfall vergleichsweise glimpflich aus: Eine Person wurde leicht verletzt und nach der Erstversorgung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht“, so die Feuerwehr Friessnitz-Rosenbach.