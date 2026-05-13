Pleite gegen Polen! Österreich zittert um WM

Die rund 3.000 Fans sahen die Heimischen mit den rechtzeitig fit gewordenen Stützen Mykola Bilyk und Lukas Hutecek nur kurz nach Beginn zum 2:1 in Führung. Sonst waren zum Teil ausgeglichene Spielstände das Höchste der Gefühle. Die Polen untermauerten, dass sie zum vierten Mal in Folge bei einer WM dabei sein wollen. Eine Sekunde vor Schluss sicherten sie sich die 15:13-Pausenführung. Nach Wiederbeginn passierte fast fünf Minuten gar nichts, wobei die Gastgeber auch drei hochkarätige Chancen ausließen. Österreich sorgte dank Tobias Wagner später für das zwischenzeitliche 16:16, die Polen gaben aber weiter den Ton an, mit 23:19 lagen sie in der Folge einmal mehr in dieser Partie mit vier Treffern Differenz in Front.