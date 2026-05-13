„Wir wollten mit den Drogen Party machen“

Drogenspürhund hinzugezogen

Bei der Kontrolle des Fahrzeuges wurden mehrere Klemmsäckchen Cannabis gefunden. Aus diesem Grund wurde eine Diensthundestreife mit einem Suchtmittelspürhund angefordert, die die weitere Durchsuchung übernahm. Bei der Durchsuchung wurden insgesamt rund 20 Gramm Cannabis, etwa 20 Gramm Speed und circa zwei Gramm MDMA gefunden und sichergestellt. Die beiden Frauen gaben an, dass das Suchtgift ihnen gehören würde, um Party im Urlaub in Kroatien zu machen. Die klinische Untersuchung betreffend Beeinträchtigung des Lenkers verlief negativ. Die beiden Frauen werden auf freiem Fuß angezeigt.