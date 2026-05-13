„Wir wollten mit den Drogen Party machen“

Ausreden suchen war ohnehin schwierig, nachdem in einem Linzer Auto Drogen gefunden wurden. Also gaben zwei Frauen unumwunden zu, dass das Suchtgift ihnen gehörte. Die damit geplante Party am langen Wochenende wurde behördlich gestrichen.
Ein 46-Jähriger aus dem Großraum Linz war auf der Westautobahn aus Linz kommend Richtung Salzburg unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich auch der 49-jährige Beifahrer und im Fond eine 39-Jährige und eine 43-Jährige, alle aus Linz. Weil der Fahrstil auffiel, stoppte eine Zivilstreife der Autobahnpolizeiinspektion Seewalchen den Wagen am Rastplatz Allhaming Nord.
Drogenspürhund hinzugezogen
Bei der Kontrolle des Fahrzeuges wurden mehrere Klemmsäckchen Cannabis gefunden. Aus diesem Grund wurde eine Diensthundestreife mit einem Suchtmittelspürhund angefordert, die die weitere Durchsuchung übernahm. Bei der Durchsuchung wurden insgesamt rund 20 Gramm Cannabis, etwa 20 Gramm Speed und circa zwei Gramm MDMA gefunden und sichergestellt. Die beiden Frauen gaben an, dass das Suchtgift ihnen gehören würde, um Party im Urlaub in Kroatien zu machen. Die klinische Untersuchung betreffend Beeinträchtigung des Lenkers verlief negativ. Die beiden Frauen werden auf freiem Fuß angezeigt.
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