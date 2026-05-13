Warum Medikamente zum Milliardenproblem werden

Firmen umgehen Preisverhandlungen

Warum landen Medikamente überhaupt in der „No-Box“? Viele Pharmaunternehmen lassen ihre Medikamente bewusst außerhalb des offiziellen Kassensystems, obwohl (oder gerade weil) diese Produkte teilweise alternativlos sind. Der Vorteil für die Firmen: Preisverhandlungen und gesundheitsökonomische Prüfungen entfallen. Für Schallmeiner lässt das System den Unternehmen „zu viel Spielraum“. Gleichzeitig steigen die Kosten weiter: Laut Gesundheitsministerium erhöhten sich die Heilmittelkosten 2025 erneut um 7,5 Prozent. Zwischen 2021 und 2025 lag das durchschnittliche jährliche Wachstum bei 7,4 Prozent – und damit mehr als doppelt so hoch wie im Zeitraum 2013 bis 2020 mit 3,6 Prozent pro Jahr.