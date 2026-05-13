Favorit sichert sich Landescup-Titel

Platzverweis für den Ex-Profi

Doch Eugendorf gab sich nicht auf und kam nach dem Seitenwechsel zurück. Nach einem Stanglpass von Bußmann traf Grünau-Kapitän Pertl ins eigene Tor – 1:2 (53.). Grünau wollte den Zwei-Tore-Vorsprung zurück, Nika (63.) und Ruf (64.) ließen allerdings gute Möglichkeiten aus. Zehn Minuten darauf schwächte sich der Außenseiter selbst: Ex-Profi Offenbacher sah bei einer Rudelbildung aufgrund eines Kopfstoßes Rot (75.)! Grünau hatte nun das Zepter wieder vollständig in der Hand, Wildmann hätte mit einem Lattenkracher (84.) beinahe für die Entscheidung gesorgt.