Bei Ronaldos Meister-Drama flogen die Fetzen

Wie ein Video in den sozialen Medien zeigt, flogen beim Spitzenspiel in der saudi-arabischen Liga die Fetzen: Auf den Aufnahmen sind blau gekleidete Al-Hilal-Fans zu sehen, die hinter einer Absperrung feiern, bevor es zu Zusammenstößen mit Anhängern von Al-Nassr, die sich in den benachbarten VIP-Logen befinden, kommt.