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Bei Ronaldos Meister-Drama flogen die Fetzen

Fußball International
13.05.2026 20:37
Die Fans von Al-Nassr und Al-Hilal gerieten aneinander.
Die Fans von Al-Nassr und Al-Hilal gerieten aneinander.(Bild: Krone KREATIV/EPA/STRINGER, x.com/C4E_Media)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Unschöne Szenen beim dramatischen 1:1-Remis zwischen Al-Nassr und Al-Hilal am Dienstagabend: Fans beider Mannschaften gerieten im Al-Awwal Park in Riad aneinander.

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Wie ein Video in den sozialen Medien zeigt, flogen beim Spitzenspiel in der saudi-arabischen Liga die Fetzen: Auf den Aufnahmen sind blau gekleidete Al-Hilal-Fans zu sehen, die hinter einer Absperrung feiern, bevor es zu Zusammenstößen mit Anhängern von Al-Nassr, die sich in den benachbarten VIP-Logen befinden, kommt.

Die Fans schlagen aufeinander ein und bewerfen sich gegenseitig mit Fahnenstangen. Wenig später sind im Clip Polizisten zu sehen, die versuchen, die Ordnung wiederherzustellen.

Ronaldo verpasste vorerst ersten Titel
Zuvor war es auf dem Spielfeld zu dramatischen Szenen gekommen: Nach einem Gegentor in der 98. Minute kam Al-Nassr nicht über ein 1:1 gegen Verfolger Al-Hilal hinaus. Al-Nassrs Torhüter Bento ließ den Ball nach einem weiten Einwurf ins eigene Tor durchrutschen.

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Somit verpasste Superstar Cristiano Ronaldo den vorzeitigen Gewinn seines ersten Meistertitels in Saudi-Arabien. Al-Nassr liegt eine Runde vor Saisonende somit weiter fünf Zähler vor Al-Hilal, das jedoch eine Partie weniger absolviert hat. Ronaldo ist seit Dezember 2022 in Saudi-Arabien aktiv, seitdem wartet der mehrfache Champions-League-Gewinner auf den Meistertitel. In dieser Saison erzielte der Portugiese bisher 26 Tore.

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