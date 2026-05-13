Aufregung um Real-Gerücht: Klartext von Nadal!

Hat Tennis-Ikone Rafael Nadal vielleicht schon bald beim spanischen Fußball-Giganten Real Madrid das Sagen? Dieses Gerücht kursierte in den vergangenen Stunden durch die Sportwelt. Jetzt spricht der 39-jährige Spanier Klartext: „Das ist nicht wahr!“
Bei einer fast schon denkwürdigen Wut-Pressekonferenz am Dienstagabend reagierte der Präsident von Real Madrid, Florentino Perez, auf die sportliche Krise des spanischen Fußball-Rekordmeisters mit der Ankündigung von Vorstandswahlen. Dabei schloss der 79-Jährige einen Rücktritt aus. Sofort wurden mögliche Gegenkandidaten ins Spiel gebracht. Unter anderem wurde auch der Name von Rafael Nadal genannt.
Doch daraus wird nichts. „Ich habe Berichte gelesen, die mich mit einer möglichen Kandidatur für das Amt des Präsidenten von Real Madrid in Verbindung bringen“, schreibt Nadal am Mittwoch via Twitter. „Ich möchte klarstellen, dass diese Berichte nicht der Wahrheit entsprechen!“
Regelmäßig in Ehrenloge
In der jüngeren Vergangenheit war Nadal immer wieder im Bernabeu zu Gast und drückte den „Königlichen“ in der Ehrenloge die Daumen. Das Präsidentenamt bei seinem Herzensklub kommt für den Spanier jedoch nicht infrage ...
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