Aufregung um Real-Gerücht: Klartext von Nadal!

Bei einer fast schon denkwürdigen Wut-Pressekonferenz am Dienstagabend reagierte der Präsident von Real Madrid, Florentino Perez, auf die sportliche Krise des spanischen Fußball-Rekordmeisters mit der Ankündigung von Vorstandswahlen. Dabei schloss der 79-Jährige einen Rücktritt aus. Sofort wurden mögliche Gegenkandidaten ins Spiel gebracht. Unter anderem wurde auch der Name von Rafael Nadal genannt.