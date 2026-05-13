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Neue Einreise-Regel

USA verzichten bei WM-Fans auf Mega-Kaution

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
13.05.2026 20:15
US-Präsident Donald Trump
US-Präsident Donald Trump(Bild: EPA/AARON SCHWARTZ / POOL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Entgegen der verschärften Regeln für bestimmte Länder wollen die USA für Fans bei der Fußball-WM auf eine Kaution bei Einreise verzichten. Für Einreisende mit einem gültigen Ticket sei keine Zahlung erforderlich. Normalerweise müssen Bürger aus 50 Ländern Kautionen von bis zu 15.000 Dollar hinterlegen, um in die USA einzureisen. Die Liste umfasst vor allem Länder aus dem Nahen Osten und aus Afrika.

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Mit der Kaution von 15.000 Dollar (rund 12.800 Euro) will die US-Regierung die Einreisenden nach eigenen Angaben davon abhalten, ihr Visum zu überziehen und den Steuerzahlern Kosten zu verursachen. Die Kaution soll zurückerstattet werden, sofern sich die Reisenden an die Vorgaben halten oder die Reise nicht antreten.

Kehrtwende in der Einreisepolitik
Die Erleichterungen kommen Fans der WM-Teilnehmer Tunesien, Kap Verde, Elfenbeinküste, Senegal und Algerien zugute. Die Länder haben sich für die WM in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert, ihre Fans müssten die Kaution aber im Normalfall entrichten.

(Bild: Kronen Zeitung)

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Rund vier Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft markiert der Schritt eine Kehrtwende in der Einreisepolitik der US-Regierung. Ende März hatte das Außenministerium noch auf Anfrage mitgeteilt, Ausnahmen werde es lediglich für die Kader, den Trainerstab und enge Verwandte geben. Ansonsten seien keine Lockerungen bei der Einreise vorgesehen.

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US-Präsident Donald Trump hat die Einreisebestimmungen seit seinem Amtsantritt erheblich verschärft. Neben den Kautionsregelungen ist es Bürgern gewisser Länder mittlerweile komplett untersagt, in die USA einzureisen.

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