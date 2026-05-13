USA verzichten bei WM-Fans auf Mega-Kaution

Entgegen der verschärften Regeln für bestimmte Länder wollen die USA für Fans bei der Fußball-WM auf eine Kaution bei Einreise verzichten. Für Einreisende mit einem gültigen Ticket sei keine Zahlung erforderlich. Normalerweise müssen Bürger aus 50 Ländern Kautionen von bis zu 15.000 Dollar hinterlegen, um in die USA einzureisen. Die Liste umfasst vor allem Länder aus dem Nahen Osten und aus Afrika.