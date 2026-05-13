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Anspielung auf Maduro

Rubio setzte in Air Force One modisches Statement

Außenpolitik
13.05.2026 21:27
Bei seiner Ankunft in Peking trug US-Außenminister Marco Rubio wieder einen dunklen Anzug.
Bei seiner Ankunft in Peking trug US-Außenminister Marco Rubio wieder einen dunklen Anzug.(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)
Porträt von Katharina Wurzer
Von Katharina Wurzer

US-Außenminister Marco Rubio hat am Mittwoch an Bord des Regierungsflugzeugs Air Force One für Aufsehen gesorgt. Auf dem Weg nach China trug er den gleichen grauen Trainingsanzug, den der ehemalige venezolanische Präsident Nicolás Maduro bei seiner Festnahme im Jänner getragen hatte.

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„Minister Rubio rockt den Nike-Trainingsanzug ‘Venezuela‘ in der Air Force One“, schrieb der Kommunikationschef des Weißen Hauses, Steven Cheung, zu dem Foto. Auf der Collage ist auch Maduro zu sehen, der Handschellen und eine Augenmaske trägt sowie eine Wasserflasche umklammert. Ihm ist der graue Trainingsanzug zu groß, dem Außenminister passt er. Rubio trägt farblich abgestimmte Schuhe dazu.

Die Aufnahme ist an Bord der Air Force One auf dem Weg nach China mit US-Präsident Donald Trump entstanden. Wie berichtet, musste der US-Außenminister jetzt einen diplomatischen Trick anwenden, um überhaupt nach China einreisen zu dürfen, weil er wegen seiner Haltung zu Menschenrechtsfragen von Peking mit Sanktionen belegt ist.

Hier sehen Sie das Bild von Rubio im Trainingsanzug:

Angemessene Kleidung?
Nach der Festnahme des Ex-Präsidenten Venezuelas von US-Spezialeinheiten waren zahlreiche Memes rund um den Jogginganzug viral gegangen. Rubio hatte die Verhaftung Maduros als „strategisch wichtig“ bezeichnet. Auch diesmal kommentierten zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer auf der Plattform X das Bild. So wird etwa darin erinnert, dass das US-Verkehrsministerium im vergangenen Jahr eine Kampagne durchführte, um dazu aufzurufen, sich beim Reisen angemessen zu kleiden. Ein anderer Nutzer meinte, dass das Weiße Haus damit von echten Problemen ablenken wolle. Mit den Vereinigten Staaten stimme etwas nicht.

Weitere Kommentare waren etwa, dass Rubio Werbung für den Hersteller Nike betreibe, und es „Modediplomatie vom Feinsten“ sei. Einige Demokratinnen und Demokraten spotteten, dass Rubio die Regel gebrochen habe, sich an Bord des Flugzeugs gut zu kleiden. „Zieht euch schick an, wenn ihr zum Flughafen geht, helft einem Fremden und seid gut gelaunt“, hatte das US-Verkehrsministerium in einem Social-Media-Beitrag im vergangenen November erklärt. Rubio trug den Jogginganzug beim Empfang auf dem Flughafen in Peking übrigens nicht mehr, wie Bilder zeigen.

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