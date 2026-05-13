Rubio setzte in Air Force One modisches Statement

Weitere Kommentare waren etwa, dass Rubio Werbung für den Hersteller Nike betreibe, und es „Modediplomatie vom Feinsten“ sei. Einige Demokratinnen und Demokraten spotteten, dass Rubio die Regel gebrochen habe, sich an Bord des Flugzeugs gut zu kleiden. „Zieht euch schick an, wenn ihr zum Flughafen geht, helft einem Fremden und seid gut gelaunt“, hatte das US-Verkehrsministerium in einem Social-Media-Beitrag im vergangenen November erklärt. Rubio trug den Jogginganzug beim Empfang auf dem Flughafen in Peking übrigens nicht mehr, wie Bilder zeigen.