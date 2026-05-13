Frau fuhr in Pkw und krachte gegen Betonleitwand

Lenkerin schwer verletzt

Sie fuhr mit ihrem Pkw auf das Fahrzeug vor ihr auf, woraufhin dieser gegen einen Lkw geschleudert wurde. Die 52-Jährige wurde mit ihrem Auto in weiterer Folge gegen die Betonmittelleitwand geschleudert und darin eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten sie aus dem Wagen befreien. Anschließend wurde sie mit schweren Verletzungen vom Notarzthubschrauber in das LKH Graz geflogen. Der Lenker des zweiten Pkw wurde unbestimmten Grades verletzt und in das LKH Leoben eingeliefert, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.