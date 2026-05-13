Frau fuhr in Pkw und krachte gegen Betonleitwand

Mittwochnachmittag kam es in einem Baustellenbereich auf der A9 bei Mautern in Steiermark zu einem schweren Unfall. Eine Frau fuhr auf das Fahrzeug vor ihr auf und wurde dadurch gegen die Betonleitwand geschleudert. Sie wurde schwer verletzt.
Gegen 16 Uhr am Mittwochnachmittag kam es zu einem schweren Unfall auf der Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Graz. Im Bereich einer Baustelle zwischen Mautern und der Raststation Kammern ereignete sich ein Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte eine 52-jährige Frau aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag zu spät wahrgenommen haben, dass der Verkehr vor ihr zum Stillstand gekommen war.
Lenkerin schwer verletzt
Sie fuhr mit ihrem Pkw auf das Fahrzeug vor ihr auf, woraufhin dieser gegen einen Lkw geschleudert wurde. Die 52-Jährige wurde mit ihrem Auto in weiterer Folge gegen die Betonmittelleitwand geschleudert und darin eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten sie aus dem Wagen befreien. Anschließend wurde sie mit schweren Verletzungen vom Notarzthubschrauber in das LKH Graz geflogen. Der Lenker des zweiten Pkw wurde unbestimmten Grades verletzt und in das LKH Leoben eingeliefert, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.
Neben der Absicherung der Unfallstelle mussten die Kameraden der Feuerwehr auch ausgelaufene Betriebsmittel binden und die Fahrbahn säubern. Im Einsatz standen die Feuerwehren aus Seiz, Mautern in Steiermark und Kammern sowie die Autobahnpolizei, das Rote Kreuz, die Flugrettung, die Asfinag und ein Abschleppunternehmen. Die A9 war für die Dauer des Einsatzes für rund zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.
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