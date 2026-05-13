Wieso Sturms Jungstar vor dem Spiel immer betet

Sturms Super-Talent Luca Weinhandl schrieb Klubgeschichte und krönte mit seinem ersten Bundesliga-Tor seine Überdrüber-Saison. Der 17-jährige Mittelfeldspieler über seinen steilen Aufstieg und das Titel-Finale gegen Rapid. Vor zwei Jahren zitterte der Teenager noch daheim vor dem Fernseher mit. Jetzt ist er mittendrin.
Sturms Trainingszentrum, heute Vormittag. Ein herrlicher Duft kroch einem in die Nase. Während die Mannschaft unter Fabio Ingolitsch schwitzte, bereiteten die „RibEye Boys“ Robert Buchberger und Nino Sifkovits Köstlichkeiten für das Barbecue vor. Eingefädelt von Kapitän Stefan Hierländer, stimmte sich die Mannschaft danach bei Steaks und Co. auf das Finale am Sonntag ein.
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