Wieso Sturms Jungstar vor dem Spiel immer betet

Sturms Trainingszentrum, heute Vormittag. Ein herrlicher Duft kroch einem in die Nase. Während die Mannschaft unter Fabio Ingolitsch schwitzte, bereiteten die „RibEye Boys“ Robert Buchberger und Nino Sifkovits Köstlichkeiten für das Barbecue vor. Eingefädelt von Kapitän Stefan Hierländer, stimmte sich die Mannschaft danach bei Steaks und Co. auf das Finale am Sonntag ein.