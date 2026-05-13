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Frauen-Cup Finale

Orkic: „Ein extrem besonderes Spiel für uns“

Sport
13.05.2026 21:00
Auf Salzburg (re. Kapitänin Lucia Orkic) wartet ein schwieriges Spiel um den Cuptitel. Die ...
Auf Salzburg (re. Kapitänin Lucia Orkic) wartet ein schwieriges Spiel um den Cuptitel. Die Vorfreude im gesamten Team ist dennoch riesig.(Bild: FC Red Bull Sazburg GmbH)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Salzburgs Frauen wollen Donnerstag den ersten Titel der Vereinsgeschichte holen. Die Vorfreude auf das 50. Cupfinale vor einer Rekordkulisse ist im ganzen Team groß. Die Bullen wissen um ihre Chance, aber auch um die Qualität von Austria Wien.

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Ein Spiel für die Geschichtsbücher. Schon vor dem Anpfiff (Donnerstag, 14.30) des Cupfinals der Frauen gegen Austria Wien im Stadion des Wiener Sport-Clubs ist klar, dass dieser Tag in die Annalen von Red Bull Salzburg eingehen wird. Das erste Mal steht das Frauenteam der Bullen im Endspiel des Cups, hat die Chance auf den ersten Titel. „Es wird ein extrem besonderes Spiel für uns“, betonte Kapitänin Lucia Orkic und unterstrich die Bedeutung des 50. Finals des Frauen-Cups noch einmal.

Auch Trainer Dusan Pavlovic weiß: „Ein Cup-Sieg wäre für den Frauenfußball in Salzburg und den Verein ein besonderer Moment.“ Bis dorthin ist es aber ein langer Weg über 90 oder mehr Minuten. Wie in den vergangenen Duellen mit dem Liga-Spitzenreiter werden die Salzburgerinnen leiden müssen.

„Werden alles geben“
„Uns ist bewusst, dass wir gegen das Top-Team der Liga antreten müssen und welche Qualitäten sie haben. Es ist gut zu wissen, dass wir in der Liga zuletzt ein Spiel auf Augenhöhe gestalten konnten“, spricht Orkic das 0:0 gegen die Veilchen an und ergänzt: „Aber die Karten werden neu gemischt. Wir werden alles geben.“

Zitat Icon

Ein Cup-Sieg wäre für den Frauenfußball in Salzburg und den Verein ein besonderer Moment.

Salzburg-Trainer Dusan Pavlovic

Bild: Andreas Tröster

Für die Salzburgerinnen, die rechtzeitig vor dem Highlight wieder auf Sara Grabovac setzen können, gilt es vor allem, endlich wieder das Tor zu treffen. Drei Spiele lang dauert die Torflaute mittlerweile an. Diese Negativserie darf in den Köpfen der Salzburgerinnen keine Rolle spielen.

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Die Unterstützung von den Rängen sollte passend zum Jubiläum des Cups und der Bedeutung der Partie gegeben sein. Seit einigen Tagen steht bereits fest, dass es eine Rekordkulisse geben wird. Mit mehr als 3200 verkauften Tickets werden so viele Fans wie noch nie das Frauen-Cup Finale besuchen.

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