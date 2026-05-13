Orkic: „Ein extrem besonderes Spiel für uns“

Ein Spiel für die Geschichtsbücher. Schon vor dem Anpfiff (Donnerstag, 14.30) des Cupfinals der Frauen gegen Austria Wien im Stadion des Wiener Sport-Clubs ist klar, dass dieser Tag in die Annalen von Red Bull Salzburg eingehen wird. Das erste Mal steht das Frauenteam der Bullen im Endspiel des Cups, hat die Chance auf den ersten Titel. „Es wird ein extrem besonderes Spiel für uns“, betonte Kapitänin Lucia Orkic und unterstrich die Bedeutung des 50. Finals des Frauen-Cups noch einmal.