Fensterputzer, Torjäger und „bester Tag im Leben“

Rapids neuer Stürmer Tonni Adamsen jobte vor der Profikarriere, wurde gerade Vater und hat mit Grün-Weiß viel vor. „Ich will dem Team helfen, hoffe, dass es etwas Gutes wird“, so der 31-Jährige, der mit Grün-Weiß bis Sonntag im Camp in Freistadt ist und am Heimweg noch bei Hertha Wels testet.
Egal, ob als Sportartikel-Verkäufer oder sogar als Fensterputzer – Tonni Adamsen hatte wie einst der englische Ex-Stürmerstar Jamie Vardy vor seiner Profikarriere einen Job. „Ich konnte Arbeit und Fußball gut kombinieren, abends immer trainieren – die Liebe zum Spiel war groß“, so jener 31-jährige Rapid-Zugang, der beim „Krone“-Talk im Camp in Freistadt als Vater eines Sohnes strahlte.
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