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Neo-Rapidler Adamsen

Fensterputzer, Torjäger und „bester Tag im Leben“

Bundesliga
11.07.2026 08:00
Neo-Stürmer Tonni Adamsen hat mit Rapid viel vor.
Neo-Stürmer Tonni Adamsen hat mit Rapid viel vor.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Rapids neuer Stürmer Tonni Adamsen jobte vor der Profikarriere, wurde gerade Vater und hat mit Grün-Weiß viel vor. „Ich will dem Team helfen, hoffe, dass es etwas Gutes wird“, so der 31-Jährige, der mit Grün-Weiß bis Sonntag im Camp in Freistadt ist und am Heimweg noch bei Hertha Wels testet.

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Egal, ob als Sportartikel-Verkäufer oder sogar als Fensterputzer – Tonni Adamsen hatte wie einst der englische Ex-Stürmerstar Jamie Vardy vor seiner Profikarriere einen Job. „Ich konnte Arbeit und Fußball gut kombinieren, abends immer trainieren – die Liebe zum Spiel war groß“, so jener 31-jährige Rapid-Zugang, der beim „Krone“-Talk im Camp in Freistadt als Vater eines Sohnes strahlte.

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