Fensterputzer, Torjäger und „bester Tag im Leben“

Rapids neuer Stürmer Tonni Adamsen jobte vor der Profikarriere, wurde gerade Vater und hat mit Grün-Weiß viel vor. „Ich will dem Team helfen, hoffe, dass es etwas Gutes wird“, so der 31-Jährige, der mit Grün-Weiß bis Sonntag im Camp in Freistadt ist und am Heimweg noch bei Hertha Wels testet.