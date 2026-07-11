„Glück im Unglück!“ Franky Zorn mit wildem Crash

„Habe keine Luft mehr bekommen“

„Ich bin leider aus unerklärlichen Gründen mit Vollgas in der Rechtskurve abgeflogen und habe mich dann zigfach überschlagen“, erklärte der Eisritter, der im Reifenstapel zu liegen kam. Dabei musste der Routinier auch eine neue Erfahrung machen. „Ich habe keine Luft mehr bekommen und eine panische Angst bekommen“, erzählte der Pinzgauer von den bangen Momenten.