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Isabel Posch in Bulle

Rekordsprinterin freut sich auf Schweizer Freunde

Sport-Mix
11.07.2026 07:25
Isabel Posch sprintet heute in Bulle.
Isabel Posch sprintet heute in Bulle.(Bild: amriphoto)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

ÖLV-Ass Isabel Posch sprintet heute beim Meeting de la Gruyère in der Schweiz, darauf freut sich die 26-Jährige so richtig. Nach dem Stolperer und dem Wind in Eisenstadt soll es nun wieder glatt laufen für die Vorarlbergerin.

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Beim letzten Auftritt Isabel Poschs im 100-Meter-Finale der Austrian Open in Eisenstadt hatte Österreichs Rekordsprinterin Anfang Juli mit ihrem Stolperer noch für eine Schrecksekunde gesorgt. Am Ende hatte die Vorarlbergerin aber Glück im Unglück und lief sogar die zweitbeste Zeit ihrer Karriere, wenn auch stark windunterstützt. Das Rennen hat die Fußacherin aber bereits wieder abgehakt, der Blick richtet sich nach vorn. Auf ein Meeting, das bei der 26-jährigen sehr positive Gefühle hervorruft.

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Willkommene Rückkehr
Denn heute ist Posch beim Meeting de la Gruyère in Bulle am Start, eine willkommene Rückkehr ins Nachbarland. „Darauf freue ich mich richtig, wieder mit meinen Schweizer Freunden“, lacht sie. Und trifft dort über die 100 Meter auf richtig starke Konkurrenz. Das Meeting in Bulle ist bekannt für hervorragende Sprintzeiten und auch in diesem Jahr lässt die Teilnehmerliste erahnen, dass wieder sehr gute Leistungen gezeigt werden. Mit Salomé Kora (LC Brühl), Géraldine Di Tizio-Frey (LK Zug), Ajla Del Ponte (US Ascona) haben drei Lokalmatadorinnen gemeldet, die die 100 Meter in ihrer Karriere schon unter 11 Sekunden liefen. Davon ist auch Posch selbst nicht mehr allzu weit entfernt – Anfang Juni hatte sie mit 11:10 Sekunden den österreichischen Rekord pulverisiert.

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