Rekordsprinterin freut sich auf Schweizer Freunde

Willkommene Rückkehr

Denn heute ist Posch beim Meeting de la Gruyère in Bulle am Start, eine willkommene Rückkehr ins Nachbarland. „Darauf freue ich mich richtig, wieder mit meinen Schweizer Freunden“, lacht sie. Und trifft dort über die 100 Meter auf richtig starke Konkurrenz. Das Meeting in Bulle ist bekannt für hervorragende Sprintzeiten und auch in diesem Jahr lässt die Teilnehmerliste erahnen, dass wieder sehr gute Leistungen gezeigt werden. Mit Salomé Kora (LC Brühl), Géraldine Di Tizio-Frey (LK Zug), Ajla Del Ponte (US Ascona) haben drei Lokalmatadorinnen gemeldet, die die 100 Meter in ihrer Karriere schon unter 11 Sekunden liefen. Davon ist auch Posch selbst nicht mehr allzu weit entfernt – Anfang Juni hatte sie mit 11:10 Sekunden den österreichischen Rekord pulverisiert.