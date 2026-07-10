Welche Rolle spielt das Aussehen im Beruf?

Der Fall einer Tiroler Berufsschullehrerin sorgt derzeit für Diskussionen. Die Quereinsteigerin wurde laut eigenen Angaben von anderen Lehrkräften aufgrund ihrer aufgespritzten Lippen kritisiert. Das wirft die Frage auf, welche Rolle das Aussehen im beruflichen Kontext hat und welche Unterschiede es hierbei zwischen Männern und Frauen gibt. Teilen Sie Ihre Meinung dazu in den Kommentaren!