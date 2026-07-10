Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frauen vs. Männer

Welche Rolle spielt das Aussehen im Beruf?

Forum
10.07.2026 14:00
Die bei Schülerinnen beliebte Melanie Stanojevic darf nach einer Beschwerde beim ...
Die bei Schülerinnen beliebte Melanie Stanojevic darf nach einer Beschwerde beim Innenministerium nicht weiter unterrichten.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Community
Von Community

Der Fall einer Tiroler Berufsschullehrerin sorgt derzeit für Diskussionen. Die Quereinsteigerin wurde laut eigenen Angaben von anderen Lehrkräften aufgrund ihrer aufgespritzten Lippen kritisiert. Das wirft die Frage auf, welche Rolle das Aussehen im beruflichen Kontext hat und welche Unterschiede es hierbei zwischen Männern und Frauen gibt. Teilen Sie Ihre Meinung dazu in den Kommentaren!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Pädagogin erhielt viel Zuspruch von Schülerinnen, positive Beurteilungen von Direktor und Schulinspektor sowie Lob für ihren modernen Unterricht. Gleichzeitig wurde ihr Aussehen zum Gesprächsthema: Laut eigenen Angaben wurden ihre aufgespritzten Lippen als „zu sexualisiert“ wahrgenommen und ihr Social-Media-Auftritt kritisch beurteilt.

Der Fall wirft eine grundsätzliche Frage auf: Werden Frauen im Berufsleben noch immer stärker nach ihrem Äußeren bewertet als Männer? Während fachliche Kompetenz, Leistung und Auftreten eigentlich im Mittelpunkt stehen sollten, berichten viele Frauen davon, dass Aussehen, Kleidung oder Styling häufiger kommentiert und bewertet werden als bei männlichen Kollegen.

Lesen Sie auch:
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
„Zu sexualisiert“
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
10.07.2026
Krone Plus Logo
Trotz Qualifikation
Pädagogin kämpfte vier Jahre um Berufszulassung
28.05.2026
AMS will gegensteuern
Plus 5,2%: Arbeitslosigkeit bei Frauen steigt an
01.07.2026

Befürworter der Lehrerin argumentieren, dass moderne Schönheitsideale, kosmetische Eingriffe oder eine starke Präsenz in sozialen Medien nichts über die berufliche Eignung aussagen. Kritiker wiederum sehen insbesondere in Berufen mit Vorbildfunktion die Frage, welches Erscheinungsbild angemessen ist und welche Wirkung auf Jugendliche ausgeht.

Zwischen persönlicher Freiheit und beruflichen Erwartungen verläuft oft eine unscharfe Grenze. Wo endet die sachliche Beurteilung eines Auftretens – und wo beginnt eine Benachteiligung aufgrund des Aussehens? Gerade in Zeiten sozialer Medien wird diese Debatte zunehmend kontrovers geführt.

Ihre Meinung zählt!
Welche Erfahrungen haben Sie mit der Bewertung des Äußeren im Berufsleben gemacht? Werden Frauen Ihrer Meinung nach stärker nach ihrem Erscheinungsbild beurteilt als Männer? Wo sollte die Grenze zwischen persönlicher Freiheit und beruflicher Vorbildwirkung gezogen werden?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns und der Community in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
10.07.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
133.303 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
103.684 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
97.835 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1854 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1102 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
740 mal kommentiert
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Mehr Forum
Frage des Tages
Hoher Ölpreis: Sind Sie für neue Spritpreisbremse?
Ehrung für Stadträtin
Forenecho: „Wo sind unsere Abzeichen?“
Diskutieren Sie mit!
Höhere Paketsteuer: Ändern Sie Ihr Kaufverhalten?
Diskutieren Sie mit!
IOC und FIFA: Russland zurück im Spitzensport?
Frage des Tages
Brandgefahr: Sind Sie für Pfandsystem bei Akkus?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf