Süß! Dieses „Baby“ dribbelt Richtung WM-Titel

Jetzt wartet Frankreich

Tatsächlich war Yamal gegen Belgien in der Anfangsphase etwas glücklos unterwegs gewesen, haderte immer wieder mit dem Schiri. Mit Fortdauer der Partie gewann er aber zusehends an Spielfreude. Und jetzt wartet im Halbfinale Frankreich. Auch davon hat sein Vater freilich längst Notiz genommen. Und – erraten! – ein Insta-Posting dazu abgesetzt.