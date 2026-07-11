Süß! Dieses „Baby“ dribbelt Richtung WM-Titel

Erkennen Sie dieses „Baby“? Kleine Hilfestellung: Es ist der aktuell vielleicht beste Fußballer der Welt und mit Voll-Karacho unterwegs Richtung WM-Titel.
Richtig, die Rede ist natürlich von Spaniens Superstar Lamine Yamal. Sein Vater Mounir Nasraoui postete angesichts des Aufstiegs ins WM-Halbfinale ein Foto von seinem inzwischen weltberühmten Filius aus vergangenen Tagen. Es zeigt das „Baby“, wie der Papa seinen Spross nennt, offenbar beim Einkaufen. Irgendwann vor fünf, sechs, sieben Jahren, geschätzt.
Und noch ein Posting setzte Papa Yamal ab. Jenes, das zeigt, dass sein Sohn wieder einmal zum „Man of the Match“ gewählt wurde.
Jetzt wartet Frankreich
Tatsächlich war Yamal gegen Belgien in der Anfangsphase etwas glücklos unterwegs gewesen, haderte immer wieder mit dem Schiri. Mit Fortdauer der Partie gewann er aber zusehends an Spielfreude. Und jetzt wartet im Halbfinale Frankreich. Auch davon hat sein Vater freilich längst Notiz genommen. Und – erraten! – ein Insta-Posting dazu abgesetzt.
Ruiz und Mikel treffen
Europameister Spanien darf jedenfalls weiter vom zweiten WM-Titel träumen. Am Freitag zog Österreichs Sechzehntelfinalbezwinger in Los Angeles mit einem 2:1 (1:1) über Belgien ins Halbfinale ein und bekommt es dort am Dienstag (21.00 Uhr MESZ) mit Frankreich zu tun. Fabian Ruiz (30.) und Mikel Merino (88.) trafen für die „Roja“, die trotz klarer Dominanz viel Arbeit hatte. Belgien durfte trotz personeller Rückschläge dank Charles De Ketelaere (41.) lange hoffen.
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