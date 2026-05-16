Besitzer (30): „,Puma‘ war Mamas einziger Halt“

„Puma“ büxte aus

Vor einigen Monaten passierte es dann. Die Mieze büxte aus. „Wie – das wissen wir bis heute nicht“, sagt Peter T. „Wir haben nach ihm gesucht, ab und zu erreichten uns Informationen, dass er gesehen worden sei“, erzählt der 30-Jährige. In letzter Zeit gab es freilich keine Sichtungen oder Meldungen mehr. Bis vor wenigen Tagen ...