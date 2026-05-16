Lewandowski: FC Barcelona verkündet Entscheidung!

Die Entscheidung ist gefallen: Robert Lewandowski wird den FC Barcelona im Sommer verlassen!
Der frühere Torjäger des FC Bayern München erhält beim spanischen Meister keinen neuen Vertrag. „Kam als Star, geht als Legende“, schrieb Barcelona in den sozialen Medien.
„Es ist Zeit, weiterzuziehen“
Der polnische Nationalspieler spielte vier Jahre für Barcelona und gewann in der Zeit dreimal die spanische Meisterschaft. Noch unklar ist, was der 37-Jährige nun macht.
„Es ist Zeit, weiterzuziehen. Ich verlasse das Land mit dem Gefühl, dass meine Mission abgeschlossen ist. Vier Saisons, drei Meistertitel. Ich werde die Liebe, die ich von den Fans in meinen ersten Tagen erhalten habe, nie vergessen“, schrieb Lewandowski bei Instagram.
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