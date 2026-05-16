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29 Jahre im Todestrakt

Häftling nach drei Henkersmahlzeiten wieder frei

Ausland
16.05.2026 14:47
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Beinahe drei Jahrzehnte wartete ein heute 63-jähriger verurteilter Mörder im US-Bundesstaat Oklahoma auf seine Hinrichtung. Drei Mal stand er kurz davor. Nun ist Richard Glossip auf Kaution frei.

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Glossip saß wegen des Mordes an seinem Ex-Chef Barry Van Treese, einem Motel-Besitzer, im Todestrakt. Der Fall zählt zu den umstrittensten in der US-Geschichte, denn die sowohl Anklage als auch die Verurteilung basieren weitgehend auf Aussagen eines ehemaligen Kollegen Glossips, dem Beteiligung an dem Mord im Jahr 1997 vorgeworfen worden war. Nach einem Geständnis – Justin Sneed hatte ausgesagt, ihm seien von Glossip 10.000 US-Dollar versprochen worden – wurde der Mann zu lebenslanger Haft verurteilt.

Richard Glossip (graues Hemd) neben seiner Ehefrau außerhalb der Gefängnismauern
Richard Glossip (graues Hemd) neben seiner Ehefrau außerhalb der Gefängnismauern(Bild: AP/Nick Oxford)

Todeskandidat frei, aber neuer Prozess droht
Der Hauptbeschuldigte hingegen wurde auch in einem Berufungsverfahren im Jahr 2001 zum Tode verurteilt. Dreimal aß Glossip seine letzte Mahlzeit, dreimal entging er knapp der Hinrichtung. Der Supreme Court hob schließlich im Vorjahr seine Verurteilung auf. Ein Zeuge hatte nachweislich falsch ausgesagt. Glossip habe kein faires Verfahren bekommen, war in der Begründung zu lesen. Der 63-Jährige kam gegen Zahlung einer Kaution in der Höhe von 500.000 US-Dollar (rund 430.000 Euro) frei.

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Doch der juristische Kampf ist noch nicht zu Ende. Glossips Fall wird nämlich dem Vernehmen nach nun neu aufgerollt. Diesmal soll aber zumindest nicht mehr die Todesstrafe drohen. Sein Fall erregte übrigens internationale Aufmerksamkeit. Kim Kardashian und andere setzten sich für den Todeskandidaten ein.

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