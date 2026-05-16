Häftling nach drei Henkersmahlzeiten wieder frei

Todeskandidat frei, aber neuer Prozess droht

Der Hauptbeschuldigte hingegen wurde auch in einem Berufungsverfahren im Jahr 2001 zum Tode verurteilt. Dreimal aß Glossip seine letzte Mahlzeit, dreimal entging er knapp der Hinrichtung. Der Supreme Court hob schließlich im Vorjahr seine Verurteilung auf. Ein Zeuge hatte nachweislich falsch ausgesagt. Glossip habe kein faires Verfahren bekommen, war in der Begründung zu lesen. Der 63-Jährige kam gegen Zahlung einer Kaution in der Höhe von 500.000 US-Dollar (rund 430.000 Euro) frei.