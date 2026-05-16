Für WM nominiert: Japan-Profi bricht in Tränen aus

„Werde mich dafür revanchieren“

Später meldete sich Nagatomo auch auf Instagram emotional zu Wort. „Danke. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich danke allen, die an mich geglaubt und mich unterstützt haben, und allen, die mir zu jeder Zeit den Rücken gestärkt haben, von ganzem Herzen. Ich werde bei der Weltmeisterschaft alles geben und mich dafür revanchieren!“