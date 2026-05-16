Für WM nominiert: Japan-Profi bricht in Tränen aus

Große Emotionen bei Yuto Nagatomo! Der frühere Inter-Star wurde für die Weltmeisterschaft 2026 nominiert und konnte seine Tränen nicht zurückhalten.
Der 39-Jährige steht im Aufgebot von Japans Nationaltrainer Hajime Moriyasu für die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Für Nagatomo wird es bereits die fünfte Weltmeisterschaft seiner Karriere. Schon 2010, 2014, 2018 und 2022 gehörte der Abwehrspieler zum japanischen Kader und stand bei jeder WM-Partie seiner Mannschaft auf dem Platz.
Besonders bewegend: In einem Video, das aktuell im Netz kursiert, verfolgt Nagatomo die Kaderverkündung digital. Als sein Name genannt wird, versucht der Routinier zunächst noch, die Fassung zu bewahren. Doch wenig später brechen alle Dämme. Der ehemalige Inter-Profi hält sich die Hand vor das Gesicht und beginnt zu weinen.
„Werde mich dafür revanchieren“
Später meldete sich Nagatomo auch auf Instagram emotional zu Wort. „Danke. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich danke allen, die an mich geglaubt und mich unterstützt haben, und allen, die mir zu jeder Zeit den Rücken gestärkt haben, von ganzem Herzen. Ich werde bei der Weltmeisterschaft alles geben und mich dafür revanchieren!“
Seit seinem Debüt im Jahr 2008 hat Nagatomo bereits 144 Länderspiele für Japan absolviert. Damit liegt der Verteidiger auf Platz zwei der ewigen Rangliste der japanischen Nationalspieler. Auf Spitzenreiter Yasuhito Endō fehlen ihm aktuell noch acht Einsätze. Bei seiner fünften WM hat Nagatomo nun die Chance, auch diese Marke zu übertreffen.
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