„Familie beschmutzt“: Tochter (15) fast getötet

Ihr Vater schritt dann zu einer unvorstellbaren Tat, wegen jener er am 19. Mai im Wiener Landesgericht vor Geschworenen Platz nehmen muss. Zuerst kündigte er an, den Freund der Tochter umbringen zu wollen, stürmte am 24. November vergangenen Jahres aus der Wohnung. Doch kam unverrichteter Dinge wieder zurück. Als die 15-Jährige einen mutigen Entschluss fasste und zur Polizei gehen wollte, eskalierte die Situation völlig. Der 51-Jährige folgte ihr mit einem Küchenmesser – und stach auf offener Straße zu.