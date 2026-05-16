Austria Salzburg verlängert mit Verteidiger-Talent

„Solange ich dieses Trikot trage, werde ich immer alles geben“, wird der Defensivspieler in einer Aussendung zitiert. Sportdirektor Roland Kirchler streute dem Kicker Rosen: „Er passt hervorragend zu unserem Weg, und wir sind sehr froh, dass wir uns trotz anderer Interessenten auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnten. Wir haben noch viel mit ihm vor!“