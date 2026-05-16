Austria Salzburg verlängert mit Verteidiger-Talent

Etwas mehr als eine Woche nach dem Saisonende hat Austria Salzburg am Samstag eine Vertragsverlängerung bekannt gegeben. Außenverteidiger Tobias Rohrmoser bleibt den Violetten erhalten und unterschrieb einen Vertrag für zwei weitere Jahre.
Der Transfer von Tobias Rohrmoser zu Austria Salzburg sorgte im vergangenen Jänner für Aufsehen. Der Zweitliga-Aufsteiger hatte einen Spieler direkt vom FC Liefering, dem Kooperationsklub von Red Bull Salzburg, verpflichtet. Die „Krone“ berichtete bereits über die kuriose Geschichte, die zum Wechsel führte.
Zwölfmal in der Startelf von Austria Salzburg
Von Frühjahrsstart weg war Rohrmoser eine feste Größe in der Abwehr der Maxglaner. Zwölfmal stand der junge Salzburger (19) in der Startelf der Austria und überzeugte dabei mit konstant guten Leistungen. Weshalb die Violetten den Spieler unbedingt halten wollten. Seit Samstag steht offiziell fest: Rohrmoser verlängert seinen Vertrag um zwei weitere Jahre.
„Solange ich dieses Trikot trage, werde ich immer alles geben“, wird der Defensivspieler in einer Aussendung zitiert. Sportdirektor Roland Kirchler streute dem Kicker Rosen: „Er passt hervorragend zu unserem Weg, und wir sind sehr froh, dass wir uns trotz anderer Interessenten auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnten. Wir haben noch viel mit ihm vor!“
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