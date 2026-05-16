Fußball-WM: FIFA streicht Schiedsrichter von Liste

„Die FIFA bestätigt, dass Rob Dieperink von der Liste der Schiedsrichter für die FIFA-Weltmeisterschaft gestrichen wurde“, teilte der Verband der dpa ohne weitere offizielle Begründung mit. Zuvor hatten „The Athletic“ und „De Telegraaf“ berichtet, dass der 38-Jährige nicht mehr Teil des Turniers in den USA, Kanada und Mexiko sein werde. Dort hätte Dieperink ursprünglich als Video-Assistent eingesetzt werden sollen.