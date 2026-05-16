Heinz Lederer: „Wir sind da nicht auf dem Basar!“

Sparen am Berg – und nicht in Ländern

Zu viel für den Geschmack des Stiftungsratschefs Heinz Lederer, der Abstriche auf Marchettis Wunschzettel einfordert. „Wir sind da ja nicht am Basar“, betont er gegenüber der „Krone“ in Richtung des ÖVP-Generals. Statt radikaler Kürzungen brauche es Einsparungen mit Maß, Ziel – und Sinn. Gekürzt werden soll in Zukunft mehr im ORF-Zentrum am Küniglberg – und weniger oder gar nicht in den Landesstudios, die „den ORF so stark machen“. Im Zentrum könne es laut dem Leiter des SPÖ-Freundeskreises künftig, etwa durch die Implementierung von ORF 3 in die Programmdirektion, weniger Hauptabteilungsleiter geben. Ihre Gehälter könnten zudem stärker an messbare Erfolgsquoten gekoppelt werden.