Bayern: Kuriose App spielte bei Neuers Zukunft mit

Auch zwei Muskelfaserrisse in der linken Wade im Februar und März hätten den Entscheidungsprozess beeinflusst. „Meine Entscheidung hat ein bisschen gedauert – ich wollte mir hier einfach wirklich Zeit nehmen, weil es eine sehr wichtige Entscheidung zunächst für mich, aber natürlich auch für den Verein und für unsere Mannschaft ist. Jetzt bin ich überzeugt: Das ist die richtige Entscheidung“, erklärte Neuer.