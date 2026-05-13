Ein musikalischer Partnertausch im Reihenhaus

„Das ändere doch nichts an den Gefühlen zu ihren Ehemännern“

Am wenigsten die tief empfindende Fiordiligi, wunderbar verkörpert und gesungen von Olivia Smith. Aber auch ihr früherer Nachbar und in der Folge Geliebter namens Ferrando hat mit seinen Gefühlen zu ringen. Brian Michael Moore ist allerdings mit den lyrischen Linien Mozarts weniger vertraut, sein Tenor drängt ins Dramatische. Im Spiel der Erotik tun sich Dorabella alias Jennifer Panana und der Ehemann ihrer Nachbarin Fiordiligi namens Guglielmo, gesungen vom Bariton Vincenzo Neri, leichter. Dieser Seitensprung „ändere doch nichts an den Gefühlen zu ihren Ehemännern“, meint die Mezzosopranistin in einem Rezitativ. Zur Untreue angestachelt werden die beiden Frauen von ihrer Haushälterin Despina, gesungen von Mack Wolz. Und der infernale Einflüsterer bei den Männern ist Jonas Jud als Don Alfonso.