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„Krone“-Vergleich

Das unterscheidet ÖFB-Cup bei Männern und Frauen

Sport
13.05.2026 10:00
Salzburgs Frauen (im Bild Greta Spinn) kämpften sich ins Cupfinale.
Salzburgs Frauen (im Bild Greta Spinn) kämpften sich ins Cupfinale.(Bild: APA/EXPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Salzburgs Frauen spielen Donnerstag ihr erstes Cupfinale. Gegen die Austria aus Wien geht es um Prestige. Viel Geld oder einen internationalen Startplatz gibt es bei den Damen nicht zu gewinnen.

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Für Salzburgs Frauen ist es das größte Spiel in der noch jungen Klubgeschichte. Im Cupfinale am Donnerstag (14.30) kämpfen die Bullen gegen Austria Wien um den ersten Titel. Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Frauen- und dem Herren-Cup?

Prämie: Der LASK und Altach haben für den Einzug ins Cupfinale jeweils 120.000 Euro sowie Teile der Einnahmen aus dem Endspiel. Ganz anders sieht es bei den Frauen aus: Die Einnahmen aus dem ÖFB Frauen Cupfinale „dienen grundsätzlich der Deckung der mit der Veranstaltung verbundenen Kosten“, teilte der ÖFB auf „Krone“-Anfrage mit.

Pokal: Bei Männern wie auch Damen handelt es sich um einen Wanderpokal, der nach vier Wochen an den ÖFB zurückgegeben werden muss.

Teilnehmer: Insgesamt 64 Männer-Vereine nehmen am Cup teil. Bei den Frauen waren es in dieser Spielzeit 31 Teams. Altach bekam heuer ein Freilos, weil Salzburgs Verband in der Region West auf einen Startplatz verzichtete.

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Ausgaben: Der Frauen-Cup feiert heuer seine 50. Ausgabe, was beim Finale zelebriert wird. Das erste Mal gab es 1972/73 einen Frauen-Cup, bei den Herren war der offizielle Start im Jahr 1919, war es heuer die 91. Ausgabe.

Europacup: Der Herren-Cupsieger bekommt einen Startplatz für die dritte Qualirunde in der Europa League. Damen kommen nur über die Liga in den Europacup.

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