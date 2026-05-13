Das unterscheidet ÖFB-Cup bei Männern und Frauen

Prämie: Der LASK und Altach haben für den Einzug ins Cupfinale jeweils 120.000 Euro sowie Teile der Einnahmen aus dem Endspiel. Ganz anders sieht es bei den Frauen aus: Die Einnahmen aus dem ÖFB Frauen Cupfinale „dienen grundsätzlich der Deckung der mit der Veranstaltung verbundenen Kosten“, teilte der ÖFB auf „Krone“-Anfrage mit.