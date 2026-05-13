2:2! Buffalo gelingt Ausgleich gegen Montreal

Die Buffalo Sabres haben im vierten Spiel des Play-off-Viertelfinales der NHL gegen die Montreal Canadiens ausgeglichen. Die Sabres siegten am Dienstag (Ortszeit) in Montreal mit 3:2, im „best of seven“ steht es nun 2:2. Der zu Wochenbeginn ins NHL-Team hochgezogene David Reinbacher kam bei den Canadiens nicht zum Einsatz. Zum besten Spieler der Partie wurde der Goalie der Sabres ausgezeichnet. Der Finne Ukko-Pekka Luukkonen zeigte insgesamt 28 Paraden.