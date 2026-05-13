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2:2! Buffalo gelingt Ausgleich gegen Montreal

US-Sport
13.05.2026 09:29
Jubel bei den Bufallo Sabres!
Jubel bei den Bufallo Sabres!(Bild: AP/Graham Hughes)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Buffalo Sabres haben im vierten Spiel des Play-off-Viertelfinales der NHL gegen die Montreal Canadiens ausgeglichen. Die Sabres siegten am Dienstag (Ortszeit) in Montreal mit 3:2, im „best of seven“ steht es nun 2:2. Der zu Wochenbeginn ins NHL-Team hochgezogene David Reinbacher kam bei den Canadiens nicht zum Einsatz. Zum besten Spieler der Partie wurde der Goalie der Sabres ausgezeichnet. Der Finne Ukko-Pekka Luukkonen zeigte insgesamt 28 Paraden.

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Das fünfte Spiel der Serie findet am Donnerstagabend in Buffalo statt. Reinbacher war mit Montreals Farmteam Laval Rocket im Play-off der AHL gescheitert. Montreal zog den Verteidiger ebenso wie drei weitere Spieler daraufhin in den NHL-Kader hoch.

Im zweiten Spiel des Abends gewannen die Vegas Golden Knights 3:2 nach Verlängerung gegen die Anaheim Ducks. Pawel Dorofejew sorgte nach 4:10 Minuten der Overtime für den entscheidenden Treffer. Damit führen die Golden Knights nach fünf Spielen 3:2.

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