2:2! Buffalo gelingt Ausgleich gegen Montreal

Die Buffalo Sabres haben im vierten Spiel des Play-off-Viertelfinales der NHL gegen die Montreal Canadiens ausgeglichen. Die Sabres siegten am Dienstag (Ortszeit) in Montreal mit 3:2, im „best of seven“ steht es nun 2:2. Der zu Wochenbeginn ins NHL-Team hochgezogene David Reinbacher kam bei den Canadiens nicht zum Einsatz. Zum besten Spieler der Partie wurde der Goalie der Sabres ausgezeichnet. Der Finne Ukko-Pekka Luukkonen zeigte insgesamt 28 Paraden.
Das fünfte Spiel der Serie findet am Donnerstagabend in Buffalo statt. Reinbacher war mit Montreals Farmteam Laval Rocket im Play-off der AHL gescheitert. Montreal zog den Verteidiger ebenso wie drei weitere Spieler daraufhin in den NHL-Kader hoch.
Im zweiten Spiel des Abends gewannen die Vegas Golden Knights 3:2 nach Verlängerung gegen die Anaheim Ducks. Pawel Dorofejew sorgte nach 4:10 Minuten der Overtime für den entscheidenden Treffer. Damit führen die Golden Knights nach fünf Spielen 3:2.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.