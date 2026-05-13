Ex-Real-Profi: „Diese drei Kapitäne müssen weg!“

Der 56-jährige Spanier weiter: „Real erwartet als Kapitän eine ganz andere Art von Spieler, nicht einen, der sein Ego in den Vordergrund stellt, nicht einen, der seine eigenen Interessen in den Vordergrund stellt. Ein weiterer Grund, warum ich Vinicius auf den Transfermarkt setze, ist, dass sein Vertrag nur noch ein Jahr läuft und er noch nicht verlängert hat. Diese drei Kapitäne müssen weg!“