Ex-Real-Profi: „Diese drei Kapitäne müssen weg!“

Weder Dani Carvajal, noch Federico Valverde oder Vinicius Junior seien in der Saison 2025/26 ihren Aufgaben als Kapitän nachgekommen, hat Santiago Canizares das Trio im „Marca“-Podcast „El Debate de La Pizarra“ scharf kritisiert. Der ehemalige Keeper der „Königlichen“ fordert: „Diese drei Kapitäne müssen weg!“
Carvajal etwa fehlte Real in den vergangenen Wochen verletzungsbedingt. Auch wenn der 34-Jährige selbst kaum etwas dafür kann, bemängelte Canizares dennoch: „Wenn jemand nicht spielt, verliert er natürlich ein wenig an Einfluss in der Kabine und auch die Bereitschaft, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen.“
Durchaus mehr Eigenschuld trage Valverde – insbesondere nach der Prügelei mit Aurelien Tchouameni, die den Uruguayer sogar ins Krankenhaus brachte. Doch auch ohne Eklat ist Canizares kein großer Fan des 27-Jährigen: „Valverde, der stellvertretende Kapitän, ist ein Spieler, der ziemlich abwesend ist und seine Rolle als Kapitän nicht wahrnimmt. Ab auf den Transfermarkt!“
Provokation statt Demut
Am wenigsten werde jedoch Vinicius Junior seiner Führungsrolle gerecht. Der Brasilianer lief im „Clasico“ gegen Barcelona mit der Kapitänsbinde um den Arm auf, ließ es sich allerdings nicht nehmen, trotz eines Rückstands seinen Gegnern auszurichten, wie viele Champions-League-Titel Real in dessen Vereinsgeschichte bereits gewinnen konnte. Dumm nur, dass sich die Katalanen noch am selben Abend gegen die Madrilenen zum spanischen Meister krönten.
„Er zeigte 15 Champions-League-Titel, anstatt durchzuhalten und das zu ertragen, was man ertragen muss, wenn man eine für seinen Verein demütigende Saison hinter sich hat“, schimpfte Canizares.
Der 56-jährige Spanier weiter: „Real erwartet als Kapitän eine ganz andere Art von Spieler, nicht einen, der sein Ego in den Vordergrund stellt, nicht einen, der seine eigenen Interessen in den Vordergrund stellt. Ein weiterer Grund, warum ich Vinicius auf den Transfermarkt setze, ist, dass sein Vertrag nur noch ein Jahr läuft und er noch nicht verlängert hat. Diese drei Kapitäne müssen weg!“
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