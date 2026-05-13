Superstar Crosby verstärkt Kanada bei Eichockey-WM

NHL-Superstar Sidney Crosby wird Rekordweltmeister Kanada bei der Eishockey-WM in der Schweiz verstärken. Der 38-jährige Routinier von den Pittsburgh Penguins hofft nach der Niederlage im olympischen Finale gegen die USA (1:2) zumindest auf WM-Gold. Top-Favorit Kanada startet am Freitag in Fribourg mit dem Spiel gegen Schweden ins Turnier.
Für Crosby, der mit Pittsburgh im NHL-Play-off frühzeitig ausschied, wird es nach 2006, 2015 und 2025 das vierte WM-Turnier. Nur 2015 reichte es zum Weltmeistertitel. Im vergangenen Jahr scheiterten Crosby und Co. überraschend im Viertelfinale an Dänemark. Das Olympia-Finale in Mailand verpasste der Stürmer aufgrund einer Verletzung.
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