K.I.T.T. in NY geblitzt: Museum bekam Strafzettel

K.I.T.T. zu schnell in Schulzone unterwegs?

Am 7. Mai teilte das Museum auf Facebook mit, dass man Post vom New York City „Department of Finance“ erhalten habe. Mit der Beteuerung „Es ist zu 100 Prozent echt“ wurde das Strafmandat veröffentlicht. Darauf sind zwei Blitzerfotos zu sehen, die einen schwarzen Sportwagen zeigen. Im Schreiben wird behauptet, man habe K.I.T.T. dabei geblitzt, wie dieser am 22. April in einer Schulzone mit etwa 18 km/h zu schnell unterwegs gewesen sein soll.