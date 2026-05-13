Nach „Hondius“-Drama
Hantavirus-Patientin braucht künstliche Lunge
Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff „Hondius“ schwebt eine französische Passagierin in akuter Lebensgefahr. Die Frau liegt in einem Spezialkrankenhaus in Paris und musste laut Ärzten an eine künstliche Lunge angeschlossen werden. Ihr Herz und ihre Lunge sollen schwer angegriffen sein.
Der Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff war Anfang Mai auf dem Schiff offiziell bekannt geworden. Inzwischen starben bereits drei Menschen im Zusammenhang mit der Infektion, darunter ein niederländisches Ehepaar sowie eine deutsche Passagierin.
Die betroffene Französin war gemeinsam mit weiteren Passagieren und Crew-Mitgliedern am Sonntagnachmittag vor Teneriffa evakuiert und nach einer gründlichen medizinischen Untersuchung nach Frankreich ausgeflogen worden.
Blut mit Sauerstoff angereichert
Der Infektiologe Xavier Lescure erklärte, die künstliche Lunge für die Über-65-Jahre alte Frau sei „die letzte Stufe der unterstützenden Behandlung“. Dabei werde das Blut außerhalb des Körpers mit Sauerstoff angereichert, um die Organe zu entlasten, berichtet die „Bild“.
Im Moment gibt es keine Anzeichen dafür, dass wir den Beginn eines größeren Ausbruchs sehen. Aber natürlich kann sich die Situation ändern.
WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus
Die Weltgesundheitsorganisation WHO bestätigte bisher neun Infektionen bei insgesamt elf gemeldeten Verdachtsfällen.
Crew zeigt keine Symptome
Das Kreuzfahrtschiff befindet sich derzeit auf dem Weg nach Rotterdam. Laut Reederei zeigen die rund 30 verbliebenen Personen an Bord - das Bordpersonal - derzeit keine Symptome. Nach der Ankunft wird die „Hondius“ vollständig gereinigt und desinfiziert.
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