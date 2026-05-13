Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach „Hondius“-Drama

Hantavirus-Patientin braucht künstliche Lunge

Ausland
13.05.2026 10:50
Ein von der „Hondius“ gebrachter Passagier am Sonntagnachmittag macht sich in einem isolierten ...
Ein von der „Hondius“ gebrachter Passagier am Sonntagnachmittag macht sich in einem isolierten Bus auf die Heimreise.(Bild: AFP/JORGE GUERRERO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff „Hondius“ schwebt eine französische Passagierin in akuter Lebensgefahr. Die Frau liegt in einem Spezialkrankenhaus in Paris und musste laut Ärzten an eine künstliche Lunge angeschlossen werden. Ihr Herz und ihre Lunge sollen schwer angegriffen sein.

0 Kommentare

Der Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff war Anfang Mai auf dem Schiff offiziell bekannt geworden. Inzwischen starben bereits drei Menschen im Zusammenhang mit der Infektion, darunter ein niederländisches Ehepaar sowie eine deutsche Passagierin.

Die betroffene Französin war gemeinsam mit weiteren Passagieren und Crew-Mitgliedern am Sonntagnachmittag vor Teneriffa evakuiert und nach einer gründlichen medizinischen Untersuchung nach Frankreich ausgeflogen worden.

Lesen Sie auch:
Die „Hondius“ ist im Hafen von Granadilla im Süden von Teneriffa angekommen. Für 150 Passagiere ...
Es ist vollbracht
Hantavirus: „Hondius“-Passagiere durften heim
10.05.2026

Blut mit Sauerstoff angereichert
Der Infektiologe Xavier Lescure erklärte, die künstliche Lunge für die Über-65-Jahre alte Frau sei „die letzte Stufe der unterstützenden Behandlung“. Dabei werde das Blut außerhalb des Körpers mit Sauerstoff angereichert, um die Organe zu entlasten, berichtet die „Bild“.

Zitat Icon

Im Moment gibt es keine Anzeichen dafür, dass wir den Beginn eines größeren Ausbruchs sehen. Aber natürlich kann sich die Situation ändern.

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus

Die Weltgesundheitsorganisation WHO bestätigte bisher neun Infektionen bei insgesamt elf gemeldeten Verdachtsfällen.

Crew zeigt keine Symptome
Das Kreuzfahrtschiff befindet sich derzeit auf dem Weg nach Rotterdam. Laut Reederei zeigen die rund 30 verbliebenen Personen an Bord - das Bordpersonal - derzeit keine Symptome. Nach der Ankunft wird die „Hondius“ vollständig gereinigt und desinfiziert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
13.05.2026 10:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf