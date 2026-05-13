Tochter Apple modelt für Paltrows Lieblings-Marke

Die tief gebräunte Blondine posiert von der Sonne geküsst im Sand und blickt in die Kamera. „Was für eine absolute Ehre, mit Chloé arbeiten zu dürfen“, schrieb sie zu den Bildern und fügte hinzu: „Es ist ein wahr gewordener Traum!!!!!!!“ – um sich dann bei der Designerin Chemena Kamali und deren gesamten Team zu bedanken.