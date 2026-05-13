Tochter Apple modelt für Paltrows Lieblings-Marke

Gwyneth Paltrows süßes Früchtchen macht die Mama stolz. Nicht nur bestand Tochter Apple Martin gerade ihren Abschluss von der Vanderbilt University, das Mini-Me der Oscar-Gewinnerin startet jetzt auch als Model voll durch. Die 21-Jährige ist das neue Werbegesicht der Luxus-Marke Chloé.
Auf ihrem Instagram postete Apple stolz ein paar ihrer Werbebilder und ein Video der Kampagne. Diese ist geprägt von sommerlichen Blumenprints und lässigen Eyelet-Sets, also Stoffen mit Lochstickerei.
Die tief gebräunte Blondine posiert von der Sonne geküsst im Sand und blickt in die Kamera. „Was für eine absolute Ehre, mit Chloé arbeiten zu dürfen“, schrieb sie zu den Bildern und fügte hinzu: „Es ist ein wahr gewordener Traum!!!!!!!“ – um sich dann bei der Designerin Chemena Kamali und deren gesamten Team zu bedanken.
Eine der ersten Gratulantinnen war ihre Mutter. Paltrow kommentierte mit einem Wort: „Atemberaubend“. Die 53-Jährige ist schon lange ein Riesen-Fan des französischen Mode-Labels. Sie wählte erstmals 1999 den Look von Chloé, als Stella McCartney dort Chefdesignerin war – für die Weltpremiere von „Der talentierte Mr. Ripley“ in New York City.
Nachdem sie der Met Gala eigentlich für immer abgeschworen hatte, feierte Paltrow 2019 ein triumphales Comeback – in einem blassgelben Chloé-Kleid aus der Ära von Natacha Ramsay-Levi.
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