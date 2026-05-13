Carlos Sainz: „Nicht gut genug für die Formel 1“

Der Weltverband nutzte die aufgrund der gestrichenen GPs in Bahrain und Saudi-Arabien entstandenen Rennpause, um das Reglement zu überarbeiten und den Piloten damit die Möglichkeit zu geben, vor allem im Qualifying mehr ans Limit zu gehen. Ein Schritt in die richtige Richtung, so der allgemeine Tenor, dennoch gebe es noch Luft nach oben.