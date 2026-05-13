Grünes Licht! WM-Verstärkung für Österreich fix

Jetzt ist es fix! Vinzenz Rohrer wird für Österreich an der Eishockey-WM in der Schweiz teilnehmen. Mittlerweile hat man von allen Seiten grünes Licht erhalten. Teamchef Roger Bader steht damit ein Schlüsselspieler zur Verfügung.
„Wir freuen uns, dass es geklappt hat. Vinzenz Rohrer ist ein war ein wichtiger Baustein unseres Teams. Er bringt Schnelligkeit, Intensität und Leidenschaft ins Team hinein“, freut sich Teamchef Bader über die Verstärkung kurz vor WM-Beginn.
„Super Stimmung im Team“
Am 12. April schied Rohrer mit den ZSC Lions im Halbfinale der Schweizer Meisterschaft aus. Die Montreal Canadiens beorderten ihn daraufhin umgehend nach Nordamerika, wo er für das Farmteam Laval Rocket auflief. In den Playoffs scheiterte man an Toronto Marlies, woraufhin man umgehend zu ihm und den Montreal Canadiens Kontakt aufnahm, um alles für eine WM-Teilnahme in die Wege zu leiten.
Mittlerweile gibt es von allen Seiten grünes Licht. Der 21-Jährige ist bereits beim Nationalteam: „Für mich war klar, dass ich bei der WM spielen möchte, wenn ich in keinem Bewerb mehr stehe. Ich spiele immer gerne für Österreich und bin gerne mit den Jungs zusammen. Wir haben immer eine super Stimmung im Team.“
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