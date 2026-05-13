Grünes Licht! WM-Verstärkung für Österreich fix

Mittlerweile gibt es von allen Seiten grünes Licht. Der 21-Jährige ist bereits beim Nationalteam: „Für mich war klar, dass ich bei der WM spielen möchte, wenn ich in keinem Bewerb mehr stehe. Ich spiele immer gerne für Österreich und bin gerne mit den Jungs zusammen. Wir haben immer eine super Stimmung im Team.“