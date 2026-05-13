Hilary Duff zeigt ihre heißen „Swimsuit“-Kurven

Hilary Duff ziert das Cover der aktuellen „Sports Illustrated´Swimsuit Issue“ – im tief ausgeschnittenen, weißen Badeanzug. Für die Schauspielerin ein Statement, denn sie verrät, dass sie sich mit zunehmenden Alter „immer besser“ fühle.
Duff, die Anfang des Jahres ihr neues Album „Luck ... or Something“ veröffentlichte, verriet gegenüber der „SI Swimsuit Issue“, dass das Fotoshooting eine „unglaublich tolle Erfahrung“ und ein „besonderer Moment“ in ihrem Leben war.
„Liebe das Alter, in dem ich gerade bin“
„Ich liebe das Alter, in dem ich gerade bin“, schwärmte die 38-Jährige. „Ich werde irgendwann zurückblicken und denken: ,Das ist verrückt. Ich bin so glücklich, dass das festgehalten wurde.‘“
Sehen Sie hier das „Sports Illustrated Swimsuit Issue“-Cover von Hilary Duff:
Wie die Sängerin und Schauspielerin weiter erklärte, fühle sie sich umso besser, je näher sie der Zahl 40 kommt. „Alles, was die Leute über das Älterwerden sagen, stimmt. Man fühlt sich tatsächlich immer besser mit der Zeit. Und ich versuche, mich daran zu erinnern, statt ständig kritisch zu sein, lieber zu feiern“, betonte sie.
Gute Ratschläge an jüngeres Ich
Duff bezeichnete das Shooting zudem als große Ehre. „Es war definitiv eine sichere Umgebung und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Aber es war auch eine große Ehre, für so etwas gefragt zu werden“, erklärte sie.
Die Schauspielerin hat auch eine Botschaft für ihr jüngeres Ich. „Wenn ich der Hilary aus den frühen 2000ern etwas sagen könnte, dann wahrscheinlich: ,Hör auf, dir so viele Gedanken darüber zu machen, was andere denken. Alles wird gut, Mädchen. Mach dir keine Sorgen‘“, erzählte sie.
Außerdem scherzte Duff darüber, wie ihr jüngeres Ich auf die Fotos reagieren würde. „Die Hilary aus den frühen 2000ern würde sagen: ,Du bist ja total wild und so freizügig.‘“
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