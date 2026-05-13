Hilary Duff zeigt ihre heißen „Swimsuit“-Kurven

Wie die Sängerin und Schauspielerin weiter erklärte, fühle sie sich umso besser, je näher sie der Zahl 40 kommt. „Alles, was die Leute über das Älterwerden sagen, stimmt. Man fühlt sich tatsächlich immer besser mit der Zeit. Und ich versuche, mich daran zu erinnern, statt ständig kritisch zu sein, lieber zu feiern“, betonte sie.