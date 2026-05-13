TUI-Chef erwartet keinen Engpass bei Kerosin

Verlust im zweiten Quartal gedrückt

TUI hat im zweiten Quartal des bis September laufenden Geschäftsjahres trotz Belastungen des Iran-Krieges den Verlust gedrückt. Von Jänner bis März verbesserte der Konzern das bereinigte Betriebsergebnis um 19 Mio. Euro oder rund neun Prozent auf einen Fehlbetrag von 188 Mio. Euro. Das starke erste Halbjahr gebe Rückenwind für ein herausforderndes zweites Halbjahr, erklärte das Unternehmen am Mittwoch. Wirtschaftliche und geopolitische Krisen erforderten hohe Flexibilität, erklärte TUI-Chef Sebastian Ebel vor allem mit Blick auf den Iran-Krieg. „Das sehr gute Ergebnis gibt uns Zuversicht für das 2. Halbjahr.“